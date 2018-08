Positieve ademtest na ongeval 13 augustus 2018

02u35 0

In de Elisabethlaan in Oostende is vrijdagnacht even na 4 uur één gewonde gevallen bij een botsing tussen twee wagens. De man die het ongeval veroorzaakte, legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs was bovendien al ingetrokken na een eerdere overtreding. De politie stelde processen-verbaal op voor het veroorzaken van een verkeersongeval met lichamelijk letsel en voor rijden zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol. (SDVO)