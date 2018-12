Poolse dief vrijgelaten net voor geboorte kindje JHM

Een 28-jarige Pool wordt vandaag vrijgelaten uit de gevangenis en zal zich ongetwijfeld zo snel mogelijk naar zijn thuisland reppen, want zijn vrouw bevalt op 6 december van hun eerste kindje. Hubert N. stond samen met twee andere beklaagden terecht voor een diefstal met geweld in de Mediamarkt in Oostende, op 23 mei. Hij stal er een Macbook Air maar werd betrapt door een winkeldetective. Om te kunnen ontsnappen gaf hij die een vuistslag op de kin. Hij kon opgepakt worden door de politie die even later ook zijn twee kompanen kliste op de Zeedijk. Samen bleken ze ook al in de Lidl en Aldi in Blankenberge te hebben gestolen. In hun huurhuis werden meerdere gestolen spullen aangetroffen. Op zijn proces werd N. emotioneel vorige maand. “Alstublieft mijnheer de rechter, ik smeek het u. Ik zit al 6 maanden in de cel en volgende maand moet mijn vrouw bevallen van ons kindje. Dat is op 6 december en ik zou dan heel graag terug in Polen zijn”, sprak hij. Hij bleef toen evenwel vast. Omdat de man nu 18 maanden cel met uitstel en 800 euro boete kreeg komt hij snel vrij en kan hij naar Polen terug reizen. Zijn twee kompanen kregen 7 maanden cel en 800 euro boete.