POM West-Vlaanderen bouwt testplatform op zee Leen Belpaeme

22 maart 2019

13u16 0 Oostende Er komt een uniek maritiem testplatform op zee, 500 meter voor de haven van Oostende. De eerste onderdelen zijn ondertussen al in de haven van Oostende aangekomen. De definitieve installatie zal in april gebeuren.

Het maritiem platform zal als uitvalsbasis dienen voor het opzetten van testen en demonstraties op zee. “Na de zomer zullen zowel bedrijven als kennisinstellingen de eerste testen kunnen uitvoeren”, vertelt Geert Dangreau, algemeen coördinator van Fabrieken voor de Toekomst op de Belgian Offshore Days in Oostende. Het testplatform is een realisatie van het project Blue Accelerator, waarbij een ‘living lab’ op zee wordt gecreëerd. Bedoeling is om via dit lab in zeecondities innovatieprojecten te lanceren, met focus op golf, wind- en getijdenenergie en de bredere blauwe economie. Voorbeelden van mogelijke tests zijn het opwekken van golfenergie of corrosieonderzoek. “De demonstratie- en testmogelijkheden die dit project creëert vormen een onderdeel van de innovatieketen op het gebied van Blue Energy die we in West-Vlaanderen uitbouwen”, verduidelijkt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Op de Greenbridgecampus is de Afdeling Maritieme Toegang al een golfbak en sleeptank aan het bouwen, en investeert UGent in bijkomende onderzoekslabo’s. Met dit testplatform versterken we onze positie als pionier op het terrein van blauwe energie.”

Naast de realisatie van het testplatform is er ook een innovatietraject voor drones voor offshore toepassingen. De testfaciliteit zal ook in dit kader zijn nut kunnen bewijzen. De Provincie en POM West-Vlaanderen investeren samen ruim 1,1 miljoen euro in het project.