Politiewagen botst tegen brommer tijdens achtervolging 06 september 2018

Een bromfietser is gisterenmiddag in botsing gekomen met een politiewagen. De agenten waren op dat moment een voetganger aan het achtervolgen.





Op het kruispunt van de Nieuwpoortsesteenweg met de Sportstraat in Oostende zette een man het tijdens een controle plots op een lopen. Een inspecteur achtervolgde de man, terwijl zijn collega in de dienstwagen hem de pas probeerde af te snijden. Tijdens die achtervolging kwam het uiteindelijk tot de botsing waarbij een bromfietser lichtgewond raakte. Agenten van een naburige politiezone kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De gevluchte man kon nog opgepakt worden en werd ook verhoord. Het gaat om een 19-jarige illegaal. Het verder onderzoek loopt. (JHM)