Politieman gebeten door stafford tijdens interventie BBO

08 maart 2019

18u56 0 Oostende In de Langestraat in Oostende raakte een politieman donderdagnamiddag gewond aan de arm tijdens een incident met ruziënd koppel. De politieman werd gebeten door hun hond is enkele dagen werkonbekwaam.

Het incident gebeurde rond 14.20 uur. “Tijdens een ruzie tussen een koppel raakte de man (52) over zijn toeren. Bij de politietussenkomst kalmeert hij aanvankelijk, maar de gemoederen verhitten opnieuw. Zijn hond, een stafford, weigerde hij weg te steken. Uiteindelijk beet de hond in de arm van de collega”, verduidelijkt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. De man van het koppel werd gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat. “Onze politieman moest zich laten verzorgen en is enkele dagen werk onbekwaam”, aldus Smits.