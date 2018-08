Politie zoekt dader van diefstal met geweld 27 augustus 2018

02u27 0

De politie van Oostende is op zoek naar de dader van een diefstal met geweld zaterdagmorgen even voor 7 uur, op de hoek van de Van Iseghemlaan en Christinastraat. Een 36-jarige man kreeg er plots een slag in z'n gezicht.





K.T. werd beroofd van zijn gsm en moest ook 60 euro afgeven. Van de dader is vooralsnog geen spoor. (SDVO)