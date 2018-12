Politie vraagt zeehonden op strand met rust te laten Siebe De Voogt

30 december 2018

01u25 0

De politie van Oostende vraagt wandelaars op het strand om zeehonden langs de waterlijn met rust te laten. Zaterdagnamiddag belden verschillende mensen de hulpdiensten op, omdat ze meenden een gestrande zeehond te hebben opgemerkt. Geen enkel diertje bleek evenwel in nood te verkeren. “De laatste jaren worden steeds meer zeehonden gespot aan onze stranden”, stelt de Oostendse politie. “De dieren komen aan land om te rusten. Teveel aandacht van nieuwsgieren is voor hen zeer vervelend. Dicht bij de dieren komen is ook niet zonder gevaar. Hoe schattig ze er ook uitzien, het blijven roofdieren die flink kunnen bijten.”