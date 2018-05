Politie verhoort meisje (13) na slagen 11 mei 2018

De politie voert een onderzoek na slagen aan een 12-jarig meisje uit Koekelare op een speelplein in de Spaarzaamheidsstraat in Oostende. Ze was er woensdagavond met een vriendin, toen ze slaag kreeg van een meisje uit Oostende. Zij is amper 13 jaar oud, maar ondanks haar prille leeftijd bekend bij de politie. De reden zou een relatiebreuk zijn tussen het slachtoffer en een vriend van het andere meisje. De tiener uit Koekelare werd na de vechtpartij door haar vader naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gebracht. Daar werd een gezwollen kaak vastgesteld. De slagen werden gefilmd door een getuige en de politie is in het bezit van de beelden. De ouders van het slachtoffer dienden klacht in toen ze de beelden zagen. Intussen is het Oostendse meisje verhoord. (BBO)