Politie verenigt hond met baasje dankzij chip 25 mei 2018

De politie van Oostende heeft woensdagavond even voor hondentaxi gespeeld. Rond 22 uur was een hond zijn thuis in de Francis Verestraat ontvlucht, uit paniek vanwege het onweer. Het dier zocht enkele straten verder onderdak in een garage. "Een vriendelijke burger belde de politie, waarop wij langskwamen met een chiplezer. Zo was het makkelijk om de eigenaar terug te vinden", zegt Franky Deckmyn van de lokale politie Oostende. Ze verenigden de hond met het baasje. (BBO)