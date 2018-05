Politie Steenokkerzeel biedt excuses aan: ballon belandt na 125 km op strand 25 mei 2018

02u49 0

Maar liefst 125 kilometer. Die afstand heeft een ballon van de politiezone Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst afgelegd vooraleer het ding op het strand van Oostende belandde. Dat is niet naar de zin van de milieuvereniging Proper Strand Lopers, die de ballon aantrof. "Heliumgevulde ballonnen berokkenen veel schade aan fauna en flora. We vinden het opmerkelijk dat een overheidsdienst, die een voorbeeldfunctie heeft en boetes uitdeelt voor zwerfvuil, zich met ballonnen promoot." Commissaris Alex Mylemans is onder de indruk: "Potverdikke, die ballon is wel heel ver gevlogen. Wellicht werd de ballon uitgedeeld tijdens de jaarmarkt in Zemst, afgelopen maandag. We zijn ons bewust van de milieuproblematiek. Nu al worden minder ballonnen uitgedeeld. Dit voorval zullen we zeker bespreken. Het lijkt me duidelijk dat een ballon niet langer het aangewezen gadget is om uit te delen." (TVA)