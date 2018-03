Politie pakt negen jonge vandalen op 19 maart 2018

De politie heeft zaterdagnacht rond 3 uur negen jongeren opgepakt in een gebouw in de Madridstraat in Oostende. De negen kwamen van de uitgaansbuurt en hadden de gemeenschappelijke voordeur van een appartementsgebouw ingestampt.





Getuigen hadden de politie verwittigd. Toen die ter plaatse kwam, verstopten de negen zich in verder in de gangen. Het gebouw werd doorzocht en de vandalen werden opgepakt en meegenomen. Ze kregen een proces-verbaal voor vandalisme en mochten nadien beschikken. Ze zullen de kosten moeten betalen en riskeren een boete of vervolging. (BBO)