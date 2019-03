Politie overstelpt met telefoontjes over rustende zeehonden: campagne nog te weinig bekend JHM

02 maart 2019

17u43 0 Oostende De politie van Oostende werd vandaag overstelpt met telefoontjes van ongeruste burgers die zich zorgen maakten over de verschillende rustende zeehonden op het strand. Veel van de wandelaars denken ten onrechte dat het om zieke dieren gaan die hulp nodig hebben en daarom op het strand komen.

Het gaat veelal om toeristen die niet vertrouwd zijn met de campagne die al een tijdje loopt en de burgers informeert. Her en der hangen ook informatieborden op, zoals ook in Nieuwpoort waar ze het fenomeen kennen. Met het begin van de krokusvakantie wil de politie nog even herinneren aan de richtlijnen, ook om nog meer telefoontjes te vermijden.

Een zeehond gespot op het strand? Laat het dier gerust. Het kan makkelijk enkele dagen op het droge blijven en ze genieten ook graag van de zon. Daarom is het zeer belangrijk om zeker 20 meter afstand te houden en het dier niet op te jagen. Doordat mensen constant de rustende diertjes lastig vallen worden ze juist ziek. Zeehonden zien er lief uit maar hebben tanden en kunnen zeer goed bijten en dit is zeer pijnlijk. Bij mooi weer is er veel kans dat er zeehonden rusten op het strand, golfbreker of op andere plaatsen. Het kan altijd eens gebeuren dat er een dier gekwetst is, maar de meeste meldingen zijn gezonde dieren die aan het rusten zijn en deze worden niet meegenomen. Zieke zeehonden hebben soms ziektes die overdraagbaar zijn naar mensen en huisdieren (honden). Op de afbeelding zie je hoe je een gezonde zeehond kunt onderscheiden van een rob die mogelijk hulp nodig heeft. Zowel bij gezonde als gekwetste/zieke dieren hou je best 20 meter afstand. Volg steeds de instructies van de hulpdiensten.