Politie opgeroepen naar werf om controleurs sociale inspectie te beschermen BBO

07 februari 2019

12u59 0 Oostende In de Lijndraaiersstraat in Oostende heeft de politie dinsdagnamiddag bijstand moeten leveren aan de Sociale Inspectie. Die was op een bouwwerf overgegaan tot controle van enkele bouwvakkers en vroeg versterking.

Twee buitenlandse arbeiders bleken vervalste arbeidsdocumenten te bezitten. “Wij zijn opgeroepen om de fysieke integriteit van de controleurs te verzekeren. Dit was eerder een voorzorgsmaatregel. Het gebeurt vaker dat de Sociale Inspectie onze hulp inroept. Incidenten bleven wel uit”, zegt Carlo Smits van de politie van Oostende. Volgens de commissaris was dit niet op de werf van het nieuwe politiekantoor in de Lijndraaiiersstraat, maar wel op een naburige werf. De Sociale Inspectie voert verder onderzoek en brengt de zaak mogelijks voor de arbeidsrechtbank.