Politie onderzoekt reeks inbraken in één nacht: benzinestation, rusthuis, restaurant en twee huizen JHM

01 februari 2019

Oostende De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken die allemaal woensdagnacht plaatsvonden. Of de inbraken het werk zijn van dezelfde daders, is nog onduidelijk.

In de dr. Eduard Moreauxlaan werd een raam stuk geslagen van een benzinestation. Daarna ging onmiddellijk een inbraakalarm af, maar toch liepen de dieven nog weg met wat fardes sigaretten. De politie vroeg camerabeelden op. Wat later werd op het Wapenplein een inbraak gepleegd in een restaurant. De inbrekers geraakten binnen via de kelderverdieping. Wat er werd gestolen, is nog niet duidelijk, maar de schade is wel aanzienlijk. Ook in het rust- en verzorgingstehuis Sint-Monica langs de Ooievaarslaan werd ingebroken. Hoe de dieven daar binnen raakten en wat ze stalen, is nog niet bekendgemaakt. Tot slot kregen ook twee huizen dieven over de vloer. In de Mariakerkelaan wilden dieven het raam openbreken, maar dat mislukte. In een woning langs het Dwergenpad raakten ze wel binnen en stalen ze juwelen. De politie onderzoekt al de feiten en stuurt waar mogelijk het labo langs voor sporenonderzoek.