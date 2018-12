Politie moet op jacht naar... loslopend hangbuikvarkentje JHM

08 december 2018

Een politieteam van politiezone Oostende kreeg zaterdagochtend een wel heel speciale interventie voor de kiezen. Rond 6.30 uur kwam de melding dat er een loslopend hangbuikvarkentje liep in de straten van de wijk ‘Oud Vliegveld.’ Na wat speurwerk in de straten liep de interventiepatrouille het loslopend varkentje plots tegen het lijf. Het bleek om een heel tam dier te gaan dat zich makkelijk liet vangen. De politie verwittigde de 64-jarige eigenares van het diertje die er niet meteen om kon komen. Daarom gaf de politie het varkentje een voorlopige thuis in de kinderboerderij tot de vrouw achter het dier kan gaan.