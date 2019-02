Politie moet alweer afscheid nemen van trouwe patrouillehond Bart Boterman

14 februari 2019

16u53 0 Oostende De politie van Oostende moet alweer afscheid nemen van een trouwe politiehond. Afgelopen dinsdag stierf de 14-jarige patrouillehond Eros, een Mechelse herder die op rust is, aan hartfalen.

“Met een kleine 12 jaar dienst is hij een van de diensthonden die het langst gewerkt heeft in onze zone. Eros was een voorbeeld voor alle patrouillehonden, zowel binnen ons korps als daarbuiten. Hij zal erg gemist worden. Rust zacht”, weerklinkt het rouwbericht op de facebookpagina van de politie van Oostende.

Minder dan een maand geleden overleed ook een andere politiehond aan ouderdrom, de Mechelse herder Ben. Het dier had er ook meer dan een decennium dienst opzitten.