Politie laat chihuahua redden uit auto 14 mei 2018

De politie van Oostende liet vrijdag rond middernacht een chihuahua redden uit een voertuig dat stond geparkeerd langs de Van Iseghemlaan in Oostende.





Volgens woordvoerder Carlo Smits stelde een patrouille vast dat het hondje al een lange tijd zonder eten of drinken opgesloten zat in de wagen.





"Uiteindelijk werd een takeldienst ter plaatse gevraagd om de wagen te openen. Het hondje werd meegenomen naar het politiekantoor en later naar het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust overgebracht. Ook werd de auto in kwestie getakeld omdat er werd vermoed dat de auto niet geldig verzekerd was", zegt Smits.





De eigenaars van de wagen konden hun hondje ophalen in het dierenasiel. Allicht wacht nog een gepeperde rekening door het takelen en het al dan niet geldig verzekeren van de auto. Of er een vervolging komt voor dierenmishandeling, is niet zeker. (BBO)