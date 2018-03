Politie herenigt baasje en puppy 06 maart 2018

De politie heeft zondagavond een puppy en zijn baasje herenigd. Een bewoner van een huis in de Aalscholverstraat in Oostende zag plots het hondje binnenwandelen in de woonkamer. Het dier was rond 20.45 uur onopgemerkt via de achterdeur binnengeraakt en kwam schuilen. De bewoner belde de politie, omdat niemand in de straat wist waar de puppy vandaan kwam. "De hond bleek gechipt, waardoor het baasje snel bekend werd. Het dier werd zondag nog als vermist opgegeven door de eigenaar", vertelt Carlo Smits van de politie van Oostende. De agenten herenigden het hondje en zijn baasje, enkele straten verderop. (BBO)