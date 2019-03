Politie en burgemeester sporen burgers aan om BIN

op te richten na inbrakenplaag



Bart Boterman

20 maart 2019

16u01 0 Oostende Naar aanleiding van de inbrakenplaag van afgelopen maanden in de Vogelwijk en ‘t Baanhof in Stene, roepen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en de politie de bewoners op om een buurtinformatienetwerk te starten. Daarbij wordt informatie over verdachte feiten sneller verspreid, waardoor inbraken voorkomen kunnen worden.

Sinds midden december staat de teller op 18 inbraken in de Vogelwijk en de nieuwe verkaveling ‘t Baanhof in Stene. “Onder de bewoners heerst een gevoel van onveiligheid. Als burgers en politie meer samenwerken, moet dit probleem beter te bestrijden vallen. Daar ben ik van overtuigd”, sprak burgemeester Tommelein dinsdagavond. Hij had de inwoners uitgenodigd in kinderboerderij De Lange Schuur voor een buurtoverleg. Zo’n 150 burgers kwamen erop af.

Cameraschild

Korpschef Philip Caestecker lichtte eerst wat cijfers toe. “In 2015 klokte Oostende af op 322 woninginbraken. De twee daaropvolgende jaren daalde dat aantal fors, naar respectievelijk 220 en 209. In 2018 was er opnieuw een lichte stijging naar 234. Globaal gezien is het aantal woninginbraken dus gedaald, maar in de wijken in kwestie is er nog steeds een groot probleem”, aldus de korpschef. In het stadsdeel Zandvoorde/Stene/Konterdam waren er vorig jaar 63 woninginbraken, terwijl dat er in pakweg 2016 nog 50 waren.

Nabij snelweg

Volgens Caestecker is de nabijheid van de oprit van de autosnelweg een mogelijke verklaring voor de populariteit van die wijken bij inbrekers. “Het cameraschild met nummerplaatherkenning, dat momenteel wordt uitgerold, zal in de toekomst veel meer mogelijkheden geven aan de recherche. We patrouilleren dagelijks, met anonieme wagens ter opsporing en met zichtbare ploegen ter preventie. Maar we kunnen niet op elke hoek een politieman zetten”, aldus Caestecker. Een buurtinformatienetwerk via de app WhatsApp zou soelaas kunnen bieden.

Geen burgerwacht

“Het is niet de bedoeling om een burgerwacht op te richten. Integendeel. Het doel van een BIN is dat de politie de burgers snel kan informeren en veiligheidstips geven”, legt Caestecker uit. Wie verdachte handelingen ziet, moet eerst 101 bellen. De politie kan buurtbewoners vervolgens via het BIN aanbevelen om bijvoorbeeld de lichten aan te steken om inbrekers weg te jagen. “Ik ben ervan overtuigd dat dit kan bijdragen tot meer waakzaamheid, een grotere pakkans en een beter veiligheidsgevoel. Belangrijk in dit verhaal zijn BIN-coördinatoren, een soort wijkverantwoordelijke als schakel tussen de wijk en politie”, voegde burgemeester Tommelein toe. Bewoners van Oostendse wijken die zich geroepen voelen, kunnen mailen naar PZ.Oostende.BIN@police.belgium.org. Met de potentiële kandidaten zouden nog vervolgvergaderingen volgen.

Verder gaf de politie ook tal van tips om inbraken te voorkomen. Inwoners kunnen ook gratis beroep doen op een diefstalpreventieadviseur van de Oostendse politie. Wie daarna beslist om zijn woning beter te beveiligen, kan een premie van maximaal 250 euro terugvorderen van de stad. Meer info via ww.oostende.be/diefstalpreventieadvies.