Politie betrapt hardleerse chauffeur twee keer onder invloed op één nacht: wagen geïmmobiliseerd Mathias Mariën

19 januari 2019

19u45 0 Oostende Een 27-jarige man uit Gistel is er vrijdagnacht in geslaagd om op korte tijd tweemaal betrapt te worden achter zijn stuur onder invloed van alcohol.

Omstreeks 2 uur moest de man al een eerste keer stoppen voor een controle langs de Verenigde Natiënlaan in Oostende. De twintiger legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen afgeven. De 27-jarige bleek echter niet onder de indruk van de feiten. Enkele uren later zette de politie hem opnieuw aan de kant langs de Gistelsesteenweg. Ook deze keer blies hij positief. De politie besloot om de wagen van de hardleerse chauffeur te immobiliseren met een wielklem. De man mag zich alvast aan een fikse boete verwachten in de politierechtbank.