Politie betrapt bestuurder onder invloed zonder rijbewijs 08 februari 2018

Een politiepatrouille merkte dinsdagavond rond 23.30 uur in de Guido Gezellestraat in Oostende een beschadigde auto op. De politie deed de wagen stoppen voor een controle. De auto bleek niet ingeschreven noch gekeurd. De 39-jarige bestuurder was onder invloed van drugs en is bovendien geen houder van een rijbewijs. De wagen werd getakeld en de politie stelde de nodige processen-verbaal op. De bestuurder mocht beschikken, maar zal later wellicht torenhoge boetes riskeren voor de politierechtbank. (BBO)