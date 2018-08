Politie beslist of paarden mogen uitrijden in de hitte 08 augustus 2018

Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft een nieuw burgemeestersbesluit uitgevaardigd in verband met de paardenkoetsen in Oostende. Daarbij werd onder meer beslist dat de cel milieuhandhaving van de Lokale Politie dagelijks beslist of een verbod op het uitrijden van huurkoetsen tussen 13 en 16 uur nodig is. Er is een locatie aangeduid waar de paarden op een schaduwrijke plaats kunnen rusten tijdens het verbod, maar ze mogen uiteraard ook naar een privélocatie rijden. De koetsiers moeten ook verplicht fris water afnemen bij de dichtstbijzijnde brandkraan en het water voldoende aanbieden. Elk paard moet voor elke dag dat het werkt, twee dagen rust krijgen. Bij de koetsiers wordt gemengd gereageerd op het besluit, omdat ze zelf al de meeste regels toepassen, maar ook omdat ze al jaren vragende partij zijn om water te mogen afnemen. "En nu plots moeten we iets ondertekenen en worden we 'verplicht'. We zijn heel tevreden dat we nu water mogen gebruiken. We weten daarnaast ook zelf wat er goed is voor onze paarden. Vandaag (gisteren, nvdr) zijn we zelfs helemaal niet uitgereden. We doen deden dat vroeger ook al. Het is een beetje belachelijk dat de burgemeester dit nu ter sprake brengt. Die dagen rust passen we ook al toe, want anders zouden we het einde van het seizoen toch niet halen", vertelt koetsier Gaetane Malefason. (LBB)