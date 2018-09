Politici op podium met Melody Makers ENKELE OPMERKELIJKE GASTMUZIKANTEN VOOR VERJAARDAGSCONCERT LEEN BELPAEME

07 september 2018

02u44 0 Oostende De Melody Makers vieren zondag de 20ste verjaardag met een concert in het Kursaal. Ze krijgen op het podium niet alleen het gezelschap van Wendy Van Wanten, maar ook van heel wat Oostendse politici.

Er zijn in totaal 112 Melody Makers, voornamelijk muzikanten, maar ook enkele mascottes en medewerkers. Iedereen is welkom, ook mensen zonder muzikale ervaring. Dirigent en bezieler Jean-Pierre Severens merkt bijvoorbeeld dat heel wat mensen pas op latere leeftijd beginnen met een instrument te leren. "We zien hier wel vaker mensen die na hun pensioen muziek willen maken, maar niet naar de muziekschool willen. Wij hebben dan ook enkele leerkrachten in onze rangen die met veel geduld iets aanleren", licht Severens toe. Samen muziek spelen is wat de Melody Makers doen, maar het is niet het allerbelangrijkste. "Wij willen dat mensen zich goed voelen, we willen ze een creatieve uitlaatklep bieden. Wij hebben enkele hele goede muzikanten die het niveau van de groep omhoog tillen, maar vriendschap staat centraal. Zo zijn we twintig jaar geleden begonnen, en zo zijn we altijd blijven groeien. Ons optreden zondag in het Kursaal is echt wel een bekroning van al dat harde werk." Er zijn ondertussen al 900 tickets verkocht. "Dat is echt al een ongelofelijk succes. We zijn blij dat zoveel mensen willen komen luisteren, maar het wordt dan ook een leuke middag met onder meer een gastoptreden van Wendy Van Wanten", licht Severens toe.





Tommelein zingt Hazes

Er zijn ook minder voor de hand liggende gasten. Zo zal burgervader Johan Vande Lanotte (sp.a) zijn schuiftrombone bovenhalen, Vlaams minister en kandidaat-burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) zijn klarinet en schepen voor Cultuur Bart Plasschaert (CD&V) zijn dwarsfluit. Schepen van Landbouw en lijsttrekker voor CD&V Krista Claeys neemt plaats tussen de koorzangers. "Ik ben blij dat zoveel politici zijn ingegaan op onze vraag. Ik ben verrast over het niveau dat ze behalen", aldus Severens. Bart Tommelein zal ook twee schlagers zingen van André Hazes. "Aanvankelijk had Jean-Pierre mij gevraagd om enkel mee te zingen. Tijdens de repetities hoorde ik dat mijn collega's meespelen tijdens een nummer en daarom doe ik ook mee met mijn klarinet. Ik heb lange tijd les gevolgd aan het conservatorium. De laatste jaren had ik geen tijd om muziek te spelen, behalve op aanvraag. Als ik stop met de actieve politiek, zou ik graag opnieuw bij een muziekensemble spelen. Het is een mooie vorm van ontspanning", aldus de minister.





Astma

Burgemeester Johan Vande Lanotte haalt dan weer zijn schuiftrombone boven. "Ik speelde vroeger bij de muziekmaatschappij in mijn dorp. Begin dit jaar ben ik herbegonnen. Ik had last van astma en een muziekinstrument kon daarbij helpen. Zo is het idee ontstaan om mee te spelen bij de viering van 20 jaar Melody Makers. Ik vind het nog altijd leuk om te doen, al moet ik opletten na mijn liesbreuk. Het leuke is dat je in een groep van mensen zit van diverse pluimage, maar als je muziek speelt ben je één groep. Dat zorgt uiteraard voor samenhorigheid."





Tickets via de website van het Kursaal, www.kursaaloostende.be.