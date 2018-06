Politici fietsen parcours langs knelpunten 22 juni 2018

02u52 0 Oostende Fietseling Oostende, de lokale afdeling van de Fietsersbond, heeft een parcours door Oostende uitgestippeld om goede en slechte situaties voor fietsers in de stad onder de aandacht te brengen. Enkele politici probeerden het parcours uit.

De actie heet 'Fietskling'. "Door onze fietsbel te klingen, willen we de huidige beleidsmakers en de kandidaten voor de verkiezingen van oktober samenbrengen voor een fietstocht. Zo kunnen ze de aandachtspunten aan den lijve ondervinden", licht Marc Horrix toe. Onder meer de Sint Paulus- en Sint Franciscusstraat kwamen aan bod. "Voor fietsers en voetgangers is dat gebied een ramp, en zeker voor rolstoelgebruikers of ouders met kinderwagens", vindt de werkgroep. En de fietsstraat in de Visserskaai is volgens de fietsers te weinig bekend, al is het wel een goede verwezenlijking. De rit ging verder langs de Koningsstraat. De straat is al sinds de heraanleg een doorn in het oog van de werkgroep, maar ook de Nieuwpoortsesteenweg scoort slecht. "Door de lantaarnpalen ontstaat er een conflict tussen voetgangers en fietsers. Ook bij het plaatsen van de verkeersborden was er geen oog voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker." De tocht eindigde uiteindelijk aan De Grote Post, waar de kunstzinnige fietsenstalling toegejuicht werd, maar er ook kritiek was op het onvoldoende aantal plaatsen. (LBB)