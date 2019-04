Poetspunt Oostende houdt grote bevraging en zet klanten in de bloemetjes Timmy Van Assche

04 april 2019

11u20 0 Oostende Naar jaarlijkse gewoonte hield Poetspunt Oostende een klantenbevraging . Er werden in totaal 1.650 actieve klanten bevraagd: 744 klanten kregen een brief en 906 klanten een e-mail.

“Voor het eerst konden klanten hun enquête volledig online invullen”, vertelt algemeen directeur Michel Vincke. “Van de 906 verstuurde mails kregen we 428 reacties binnen. En van de 745 verstuurde brieven kregen we 430 antwoorden terug. Met een totaal antwoordpercentage van 52 procent, spreken we van een mooi resultaat.”

In het eerste deel werden klanten bevraagd over hun ervaringen met het kantoor, de planning, communicatie en openingsuren. “Algemeen zijn de mensen tevreden en geven ze de samenwerking met het kantoor een 8,73 op tien", zegt Vincke. “Een mooie uitschieter zien we op vlak van klantvriendelijkheid met 8.93 op tien.”

In het tweede deel mochten klanten hun mening geven over hun specifieke poetshulp en zijn/haar stiptheid, bereidwilligheid, communicatie, respect en privacy. “Algemeen geven de klanten een score van 8,99 op tien aan hun poetsvrouw. Met een mooie uitschieter voor de beleefdheid en het respect voor de privacy met 9,30 op tien”, duidt de algemeen directeur. “Een twaalftal poetsvrouwen kreeg tien op tien over de volledige lijn, een heel mooi resultaat. Uiteraard was in deze klantenbevraging ook plaats voor kritiek, een opmerking, een vraag of een tip. Alle binnengekomen enquêtes werden nagelezen door de directeur en door een medewerker", besluit Vincke. Uit alle ingezonden antwoorden werden twee namen getrokken. Josiane Coene en Marcel Demeuleneire kregen zo een cadeaubon van 75 euro.