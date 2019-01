Poederbrief voor Tommelein onderschept bij BPost, personeel even in quarantaine Bart Boterman

07 januari 2019

14u48 4 Oostende Bij het verdeelcentrum van BPost in Oostende is deze morgen een poederbrief onderschept die was gericht aan kersvers burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Vier personeelsleden van BPost werden in quarantaine geplaatst. “De inhoud van de brief is intussen onderzocht. Het gaat om bloem”, zegt korpschef Philip Caestecker. Burgemeester Tommelein zelf was naar eigen zeggen geschrokken van het nieuws. “Dergelijke intimidatie is onaanvaardbaar.”

Het was alle hens aan dek afgelopen morgen in het distributiecentrum in de John Cordierlaan in Oostende. Een medewerker ontdekte een brief met poeder die al deels geopend was. De geadresseerde bleek Bart Tommelein. “Ons personeel heeft onmiddellijk alarm geslagen en de politie verwittigd. Vier mensen die met de brief in contact kwamen, zijn tot het middaguur in het EHBO-lokaal gehouden bij wijze van quarantaine”, zegt woordvoerster van BPost Barbara Van Speybroeck.

De politie was massaal ter plaatse en liet meteen de Civiele Bescherming en DOVO komen. Het sorteercentrum werd ontruimd en de brief met poeder meegenomen naar een labo. “In dergelijk geval kunnen we geen risico’s nemen en moeten we de standaardprocedures volgen. Tegen de middag was de inhoud van de brief onderzocht en werd duidelijk dat het om bloem ging. Maar daar stopt het niet voor ons. Uiteraard onderzoeken we waar de brief vandaag kwam en wie de brief zou hebben opgestuurd”, zegt korpschef Philip Caestecker. Intussen is de rust teruggekeerd in het verdeelcentrum.

Voor burgemeester Bart Tommelein was het schrikken toen hij het nieuws vernam. “Deze bedreigingen treffen niet alleen mij, maar ook veel onschuldige mensen. De brief was geadresseerd op het stadhuis, dus ook hier zou die brief nog door heel wat handen zijn gegaan. Ook al was de inhoud onschuldig, dit is een soort van intimidatie dit niet door de beugel kan en maatschappelijk onaanvaardbaar is. Het is trouwens niet de eerste keer dat ik dergelijke bedreigingen ontvang”, reageert Tommelein kort.

Mogelijks is de afzender een copycat. Ook Theo Francken en Wouter Beke kregen al een poederbrief.