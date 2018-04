Plantjes ruilen in bibliotheek 10 april 2018

Voor het tweede jaar wordt een heuse plantenruil georganiseerd. Komende zaterdag vormt het Leescafé in de bibliotheek het decor tussen 10 en 16 uur. "Het principe is simpel: je brengt een gezond stekje, plantje of grote plant mee, en ruilt die voor een ander exemplaar. Uiteraard binnen dezelfde categorie. We leggen hierbij ook de focus op kamerplanten.", vertellen organisatoren Gillian Lowyck en Stephanie Pierre. Meer info vind je op de Facebookpagina van het event 'Ruil je plantje!'. (TVA)