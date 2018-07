Plannen voor 900 extra, ondergrondse parkeerplaatsen 04 juli 2018

Oostende Het Gemeentebedrijf lanceert twee bestekken om de parkings in de Oostendse rand uit te breiden. Het betreft een ondergrondse en eventueel bovengrondse parking aan het Maritiem Instituut en een ondergrondse en bovengrondse parking aan het Maria Hendrikapark.

De concessies zouden tussen de 33 en 50 jaar duren en omhelzen het ontwerp, de bouw, financiering, het onderhoud en de uitbating van de parkings. In totaal wil Oostende zo 600 tot 900 extra parkeerplaatsen realiseren in de rand. Een digitaal reserveringssysteem met sensoren moet het mogelijk maken om je parkeerplaats vanop afstand te reserveren. "Er moet voldoende ruimte zijn voor openbare toiletten, elektrische laadpalen voor wagens en fietsen en stockeerplaatsen voor fietsen", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). In de bestaande randparking aan het Maria Hendrikapark moeten rond de 300 plaatsen extra bijkomen, volledig ondergronds. Uit een studie blijkt dat een ondergrondse parking mogelijk is. De uitbreiding aan het Maritiem Instituut moet tussen 300 en 600 plaatsen opleveren. Een volledig ondergrondse parking heeft de voorkeur, maar bovengrondse parkeerplaatsen worden niet uitgesloten. De uiterste indieningsdatum voor de kandidaat-concessiehouders is 17 oktober. De procedure moet tegen de zomer van 2019 afgerond zijn. (TVA)