Plannen nieuw belevingscentrum voorgesteld VIJF KAMERS MET EIGEN THEMA BELICHTEN WERK JAMES ENSOR LEEN BELPAEME

23 mei 2018

02u45 1 Oostende Het stadsbestuur heeft de plannen toegelicht voor het nieuwe belevingscentrum rond James Ensor. Het museum zal uit vijf kamers bestaan, met elk een eigen thema. De opening is gepland in de zomer van volgend jaar.

Het James Ensormuseum, voorheen in het vroegere woonhuis van de kunstenaar in de Vlaanderenstraat, was stilaan te klein geworden om grote aantallen bezoekers te ontvangen. Voor de uitbreiding van het museum werd het aanpalende reisbureau aangekocht. Ook wordt een deel van het hotel om de hoek gehuurd. Daar zijn nu nog renovatiewerken aan de gang. De voorbereidende fase van het project is klaar. Nu gaat de stad op zoek naar een aannemer. De plannen voor het vernieuwde belevingscentrum werden alvast voorgesteld.





Vijf kamers

Voortaan zal de ingang van het museum op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan liggen.





"Het grote publiek zal er eerst in een onthaalruimte komen, van waaruit ze naar de eerste verdieping kunnen", licht directeur Toerisme Oostende Peter Craeymeersch toe. "Hier worden vijf kamers ingericht, met elk een eigen thema. Een van de ruimtes biedt bezoekers een inleiding in de wereld van James Ensor. Verder is er een ruimte gewijd aan interieurs in de kunstwerken van Ensor, iets waar hij bijzondere aandacht aan besteedde. Daarnaast komt ook het publieke leven van Ensor aan bod. Andere thema's die worden belicht zijn de kritiek die hij had op de maatschappij en de maskers en vreemde figuren die hij gebruikte. Het woonhuis blijft te bezichtigen als onderdeel van het bezoekerscentrum. De beroemde blauwe kamer wordt nu bovendien toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ten slotte is er een ruimte waar er wisselende tentoonstellingen komen, in samenwerking met Ensorexpert Xavier Tricot.





Het huis van James Ensor blijft in zijn oorspronkelijke staat bewaard. Enkel de ramen en het dak worden aangepakt. In de tentoonstellingsruimte zullen in de toekomst werken van Ensor komen te hangen. "We zullen hiervoor voornamelijk samenwerken met privé-eigenaars. We voorzien twee tentoonstellingen per jaar: een expositie met originele werken en één waarbij we werken met thema's zoals Ensor en zijn relatie tot Spilliaert", vertelt Xavier Tricot. "Met het James Ensorhuis richten we ons niet alleen tot de traditionele kenner. Er zal ook een aanbod voor gezinnen met kinderen zijn", pikt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) in.





De realisatie zal 3,6 miljoen euro kosten, waarvan 1,8 miljoen euro gesubsidieerd wordt door Toerisme Vlaanderen en 125.000 door de provincie West-Vlaanderen. Toerisme Oostende zal instaan voor de uitbating. Tot nu kreeg het James Ensorhuis zo'n 15.000 bezoekers per jaar over de vloer. De stad schat dat dit aantal zeker zal stijgen naar 60.000 à 75.000 bezoekers.