Piv Huvluv strijkt (eindelijk) in Oostende neer met show ‘Zijn er nog vragen?’ Timmy Van Assche

26 maart 2019

18u15 0 Oostende Op 23 en 24 mei speelt comedian Piv Huvluv zijn zesde avondvullende voorstelling ‘Zijn er nog vragen?’ eindelijk ook in Oostende. Na meer dan zeventig voorstellingen in heel Vlaanderen slaat Piv zijn tenten op in zaal The Box, de splinternieuwe theaterzaal van het Ensorinstituut.

Piv Huvluv is al ruim twintig jaar het alias van Jan Catrysse en ook bekend als de immer smullende agent Stefaan Goutry in de populaire reeks Eigen Kweek op tv-zender één. Huvluv staat bekend als een van de comedypioniers van Vlaanderen, een geboren verteller en zeer gepassioneerd muziekliefhebber. In zijn hoogst amusante show beantwoordt Piv alle mogelijke vragen die hem voor of na een optreden worden gesteld. Dat doet hij op heel eigen wijze en met de noodzakelijke vinylsingles als ondersteuning bij zijn licht geschifte verhalen. “De liedjes in je hoofd krijg je er gratis bij”, lacht Piv. De show krijgt steevast uitstekende commentaren in de vakpers en collega-komiek Wouter Deprez postte eerder op Facebook: “Het is een zeer grappige show met Piv in al zijn naturelle geestigheid. Omdat ik u evenveel plezier toewens als ikzelf had: ga maar kijken!”

Eindelijk in Oostende

Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei, telkens om 20 uur, staat Piv - eindelijk - met zijn show ook op Oostendse planken. ‘Zijn er nog vragen?’ was eerder al in maar liefst 75 Vlaamse steden en gemeenten te zien. “Gesprekken om met de show in cultuurzaal De Grote Post te staan, leiden helaas niet tot een overeenkomst. Ik ging op zoek naar een andere zaal in de stad en kwam uit bij de gezellige en mooie The Box, de splinternieuwe theaterzaal van het Ensorinstituut in de Schapenstraat”, vertelt Piv. “Ik kijk er ontzettend naar uit om de show in mijn thuisstad te brengen. Verschillende Oostendse onderwerpen komen aan bod, denk maar aan meeuwen, Delhaize of het kerkhof langs de Nieuwpoortsesteenweg.” Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het Ensorinstitiuut of in platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan 10. Alle info: www.pivhuvluv.be en www.xlp.be.

Nog meer Piv-nieuws

Naast dit wapenfeit valt ook te melden dat Piv volop aan het try-outen is aan een nieuw avondvullend programma, ‘De Vinylvreter’. Daarin grasduint hij in zijn gigantische platencollectie. Hij Piv schetst zijn muzikale smaakontwikkeling aan de hand van anekdotes bij muziekjes en omgekeerd. Vanaf juni starten ook de try-outs van een gloednieuwe vierde familievoorstelling ‘De Allereerste Keer’ voor iedereen vanaf 8 jaar.