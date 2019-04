Piepjonge vluchtelingen veroordeeld voor inbraken in Baanhofwijk BBO

05 april 2019

15u19 0 Oostende Drie jonge vluchtelingen die illegaal in het land verblijven zijn veroordeeld voor een reeks inbraken in woningen en voertuigen in Oostende, Brugge en Knokke eind september. Twee kregen 2 jaar cel met de helft uitstel, een andere kreeg een jaar cel met de helft uitstel. Hun passage in de wijk ‘t Baanhof in Stene zorgde destijds voor heel wat ophef.

De wijk werd in de nacht van 30 september op 1 oktober opgeschrikt door een zestal inbraken. Een groepje jongeren van vreemde origine begaf zich over omheiningen en kroop zelfs over platte daken om via vensters binnen te breken. Een bewoner betrapte een van hen in huis en belde de politie. Andere bewoners zetten de achtervolging in op de vluchtende inbrekers. De politie kon enkelen in de boeien slaan.

Vliegenraam

Eerder die nacht werden in Oostende ook enkele auto’s en een mobilhome opengebroken. Later op de dag kon de politie nog daders oppakken nadat ze in Knokke betrapt werden bij een inbraak. Een bewoonster zag hoe een van hen een vliegenraam in zijn handen had en op de vlucht sloeg. Er was nog een feit in Zeebrugge, waar een van hen aanbelde bij een woning en anderen probeerden binnen te dringen om een laptop te stelen. Bij hun arrestatie hadden ze ook gestolen spullen van in Oostende bij zich.

De politie pakte in totaal vijf jonge Marokkanen op. Ze verklaarden allen dat ze minderjarig waren, maar een botscan wees voor 3 van hen uit dat ze meerderjarig zijn. De twee minderjarigen verschenen reeds voor de jeugdrechter. De beklaagden voor de correctionele rechtbank gaven sommige feiten toe, andere feiten weer niet. Een gestolen iPhone kregen ze volgens hun verklaringen bijvoorbeeld van een medeverdachte, terwijl ze zelf niet aanwezig waren bij de een inbraak. Het openbaar ministerie besloot hen ook te vervolgen voor bendevorming.

Lotgenoten

“Dit zijn jonge illegalen die elkaar leerden kennen omdat ze lotgenoten zijn. Het is geen bende. Ze leven op straat en moeten zien te overleven. Ik lees bijvoorbeeld in het dossier dat ze ook een zak gestreepte polo’s, een pakje kauwgom en een zak kappersmateriaal stalen. Hun gedrag valt af te keuren, maar heb ook begrip voor hun situatie”, klonk het bij een van de advocaten. De rechter besloot enige mildheid aan de dag te leggen. Gezien de drie nog steeds in voorhechtenis zitten en die periode wordt afgetrokken van de uitgesproken celstraffen, zullen ze de gevangenis allicht snel mogen verlaten.