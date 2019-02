Piepjonge drugdealer komt vrij om voor pasgeboren kind te zorgen JHM

28 februari 2019

13u59 0 Oostende Na vier maanden hechtenis, vlak nadat zijn kind geboren werd, komt een 19-jarige jongeman uit Oostende terug vrij uit de gevangenis. Y.E. kreeg drie jaar cel met uitstel omdat hij 3 kilogram cannabis verkocht in de badstad. “Hopelijk zijn je ogen nu opengegaan en zorg je voor je kind”, sprak de rechter.

Tot nu toe kon de jongeman weinig genieten van het feit dat hij vader is geworden. Op het moment dat zijn vriendin hoogzwanger was en bevallen was kwam de man terecht in een onderzoek naar het dealen van drugs en werd hij ook opgepakt. Sinds de geboorte zit Y.E. dan ook in de gevangenis. De man verkocht in Oostende drie kilogram cannabis, ook aan minderjarigen. Y.E. deinsde er zelfs niet voor terug om te dealen aan de schoolpoort. Enkel tussen 22 april en 23 juni zou hij niet hebben gedeald… want toen zat hij in de cel in op verdenking van drie inbraken in Oostendse scholen. Volgens zijn eigen verklaring hielp hij enkel wat met een grote dealer in Oostende, die liefst 1 kilogram cannabis per week verkocht. Met hetgeen hij daarvoor kreeg betaalde hij zijn schulden af en zette hij zelf een handeltje op. Naast zijn celstraf kreeg Y.E. ook 8.000 euro boete, negentienden met uitstel, en moet hij 9.000 euro drugsgeld teruggeven.