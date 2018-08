Picknicken en fietsen langs Groen Lint op Oostendedag 31 augustus 2018

Oostende organiseert nu zondag al de derde editie van de Oostendedag. Op het programma een fietstocht langs het Groen Lint. Het is ondertussen al de derde keer dat de stad Oostende zijn inwoners uitnodigt om samen op de fiets te stappen en de stad op een andere manier te leren kennen. Tijdens de eerste editie gingen zo'n 1.000 mensen in op de uitnodiging, maar vorig jaar steeg het aantal deelnemers al naar 2.500. De Oostendedag plaatst elk jaar een ander deel van de stad in de kijker. Dit jaar zijn Domein Raversyde, Stene, Mariakerke en De Schorre aan de beurt. Tussen 13 en 18 uur zijn er verschillende activiteiten, proevertjes van streekproducten, optredens en animaties langs het parcours van ongeveer 20 kilometer. Koninklijk Atheneum Pegasus vormt de centrale uitvalbasis voor de Oostendedag, waar vanaf 12 uur al samen gepicknickt kan worden. (LBB)