Petrus & Paulusscholen bieden 'bredere' opleidingen in eerste graad 24 april 2018

02u31 0 Oostende Alle Petrus & Paulusscholen starten vanaf 1 september met een vernieuwd studieaanbod. In de eerste graad krijgen leerlingen de kans om hun kennis te verbreden. In sommige scholen komen er nieuwe, gespecialiseerde opleidingen.

In Petrus & Paulus Centrum werken het Onze- Lieve-Vrouwecollege en het Sint-Jozefsinstituut nauw samen om hun leerlingen te vormen binnen de bredere studiegebieden Economie, Organisatie & IT, Taal, Cultuur & Wetenschappen én Mens & Maatschappij. Het Onze-Lieve-Vrouwecollege blijft alle ASO-opleidingen binnen deze studiegebieden op één locatie aanbieden. Het studieaanbod van het Sint-Jozefsinstituut breidt uit met de richtingen die zich specialiseren in Verzorging-Voeding, Verzorging, Kinderzorg en Thuis- & Bejaardenzorg / Zorgkundige en Mode-Verkoop. Petrus & Paulus West brengt dan weer alle richtingen uit de domeinen wetenschap en techniek samen onder één dak en wordt dan ook dé school bij uitstek voor Science, Technology, Engineering & Mathematics, en dat voor voor alle leerlingen uit zowel het ASO, TSO als het BSO. Om de ingrijpende vernieuwing verder te begeleiden en in goedebanen te leiden, werd voor elke school intussen ook een directieteam samengesteld. (LBB)