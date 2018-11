Petrus & Paulus West plant nieuwbouw 21 november 2018

02u22 0 Oostende Petrus en Paulus West, het vroegere VTI, zal op haar schooldomein tussen de Stuiverstraat en Duivenhokstraat een oud gebouw afbreken en een nieuwbouw optrekken.

In het huidige gebouw, neergepoot in 1930 aan de kant van de Duivenhokstraat, huizen nu de afdelingen hout, schilderen en mechanica. "Maar het gebouw zakt letterlijk weg in een onderliggende kreek", laat directeur Frank Travers weten. "In 2020 willen we dit gebouw slopen, twee jaar later moet de afdeling bouw of hout haar intrek nemen in de nieuwbouw. De werken kosten 4 miljoen euro. De nieuwbouw zou lager en kleiner zijn dan het huidige gebouw. De andere afdelingen verhuizen binnen de schoolsite."





Tendens

Petrus en Paulus verlaat de piste om met hogeschool Vives een provinciaal expertisecentrum voor alle afdelingen bouw op te trekken langs de Torhoutsesteenweg, bij De Kromme Elleboog. Die plannen werden in 2011 voorgesteld. "Minder leerlingen kiezen in het middelbaar voor de richting bouw - dat is een Vlaamse tendens. Nu hebben we nog vier leerlingen in het laatste jaar bouw. In de tweede en derde graad samen tellen we nog veertig leerlingen. Ouders denken - onterecht - dat een technische schoolrichting minder kans geeft op de arbeidsmarkt. Maar wie afstudeert, heeft zeker werk. Bovendien zit het duaal leren in de lift, waarbij leerlingen twintig uur praktijkervaring per week opdoen. De begeleiding gebeurt door leerkrachten op de werkvloer, de behoefte aan lokalen is dus kleiner. Bovendien willen we alles centraliseren op de campus." (TVA)