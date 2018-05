Petanquebalgooier riskeert opnieuw een jaar cel 25 mei 2018

02u52 0

Een 26-jarige Tunesiër riskeert in de Brugse rechtbank één jaar cel voor verboden wapendracht. Vorige maand werd Dololei A. door het Gentse hof van beroep nog veroordeeld tot zes jaar cel voor een brutale straatoverval in Oostende. Hij en zijn kompaan probeerden op 11 juli vorig jaar iemand van zijn horloge te beroven aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein. Toen dat niet lukte, haalde de Tunesiër een zware petanquebal boven en sloeg hij het slachtoffer drie keer op z'n hoofd. Twee maanden voor hij dat deed, werd hij in Oostende ook al eens betrapt met een vlindermes op zak. Zijn advocate vroeg de rechter om hem geen straf meer op te leggen. "De huidige feiten vonden immers plaats voor de straatoverval", pleitte ze. "Mijn cliënt had veel tegenslag. Hij is na z'n vrijlating van plan om terug te keren naar Tunesië." Uitspraak op 14 juni. (SDVO)