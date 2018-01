Persoonlijke reisgezel aan de pols Travel Assistant 25 januari 2018

De 'Travel Assistant' is een persoonlijke assistent rond de pols van de reiziger. Het moet reizen minder complex en stressvrij maken. "Reizigers kunnen via spraaktechnologie allerlei vragen stellen aan de Travel Assistant", vertellen Gauthier Danneels en Fredric Degroote, die het product met Jorre Herpels, Isabelle Klauw en Tess Naert ontwikkelden. "Het antwoord dat op het scherm verschijnt, maakt de reiziger wegwijs in de luchthaven. Door het ingebouwde GPS-systeem wordt aangeven waar de incheckbalie is, wanneer je de laatste toiletten voor de gate passeert of hoeveel tijd je nog hebt tot de gate. Het is ook een horloge en werkt los van een smartphone."





Piet Demeyere: "Dit is praktisch gezien allicht het meest haalbare product. Met TUI hebben we al een app voor smartphones die reizigers weliswaar algemene info geeft." Geschatte kostprijs van de software: 50.000 tot 100.000 euro. (TVA)