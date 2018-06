Pépé's Beach combineert cocktailbar en ijssalon 20 juni 2018

02u46 0 Oostende Oostende is met 'Pépé's Crème Beach Bar' een nieuw adresje rijker in de Kadzand-Bonenstraat, bij het Vissersplein.

De aankleding met veel hout en palmbomen oogt alvast fraai. "In samenwerking met crèmerie Foubert uit Sint-Niklaas combineren we een ijssalon met bar. Je kan dus onder andere lekkere cocktails en sangria drinken, maar ook smullen van heerlijke ijsjes. Alle ijsjes kan je ter plaatse eten of meenemen", vertelt uitbater Peter Van Landeghem. "Toen we een concept bedachten, stelden we snel vast dat er in de buurt geen ijssalon is. Daar spelen we nu op in. Pépé's blijft een beach bar tot in oktober, daarna toveren we de tent om tot winterbar, samen met horecazaak Moose." Pépé's is elke dag open van 9 uur tot 22.30 uur. Info: www.facebook.com/pepeoostende. (TVA)