Pegasus zwaait LO-leerkracht uit 07 februari 2018

02u35 0

De directie en vriendenkring van GO! Atheneum Pegasus hebben Alain Coussement in de bloemetjes gezet. In zijn hommage beschreef directeur Jean Surmont de rol die de leerkracht lichamelijke opvoeding in het succes van Pegasus heeft gespeeld. Coussement stond mee aan de wieg van het Edusportproject en was geliefd bij zowel collega's als leerlingen. "Zorgen voor mijn kleinkinderen, de koersfiets van stal halen en blijven fungeren als internationaal jurylid van het toestelturnen bij de heren", antwoordde Alain op de vraag hoe hij zijn pensioen zal inkleuren.





(TVA)