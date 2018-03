Pegasus Devils veroveren provinciale titel 09 maart 2018

De cadettenploeg van het GO! Atheneum Pegasus zijn provinciaal scholenkampioen voetbal geworden. Het elftal was in de finale overduidelijk beter dan hun tegenstander van de Kortrijkse scholengroep Rhizo.





Met een klinkende 4-0 overwinning graaide de Pegasus Devils de fel begeerde beker mee naar de kust. De finale vond plaats in Wingene.





(TVA)