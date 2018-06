Paulusfeesten starten proefproject met herbruikbare bekers 14 juni 2018

De Paulusfeesten pakken voor het eerst uit met herbruikbare bekers. "We willen af van de vele lege plastic bekers op de grond van het Paulusplein en zetten een grote ecologische stap", vertelt Joris Pollet van de vzw Paulusfeesten. "We schakelen dit jaar zo'n 5.000 herbruikbare bekers in. Festivalbezoekers kunnen zo'n beker verkrijgen tegen het onderpand van bijvoorbeeld een jeton. Wie een drankje bestelt, krijgt steeds een nieuwe, nette beker terug. Verlaat je het festival, dan kan je de beker inwisselen en krijg je je waarborg terug. De festivalorganisatie zal 's nachts alle bekers spoelen en reinigen. Gezien de omvang en openheid van het feest en de betrokkenheid van cafés, is het niet vanzelfsprekend om dit project meteen uit te rollen voor het hele feest." Volgend jaar wil de organisatie volledig de stap zetten richting herbruikbare bekers. Ook de nieuwe affiche, een ontwerp van Bart 'Seamoose' Simoens, is bekend. "Centraal staat een modern gestileerde krab die zich een weg baant door het feestgedruis. De felrode kleuren en de hoekige looks van de krab zijn een knipoog naar Rock Strangers. De krab krijgt een prominente plaats in de aankleding." Ook nieuw is het project van poppentheater Kallemoeie. Dagelijks zullen ze een bekende Oostendenaar op de rooster leggen met kritische, ludieke en humoristische vragen. Ook het JAC werkt intensiever mee. In hun locatie in de Dekenijstraat stellen ze een podium op met optredens en dj-sets van lokaal talent. De 46ste Paulusfeesten vinden plaats van 9 tot en met 15 augustus. Info: www.paulusfeesten.be.





(TVA)