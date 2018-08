Paulusfeesten: jetons vervangen door bonnen 14 augustus 2018

02u30 0

Heel wat bezoekers van de Paulusfeesten vroegen zich de afgelopen dagen al af waar de jetons gebleven waren en waarom die vervangen werden door papieren bonnetjes. Volgens Joris Pollet, voorzitter van vzw Paulusfeesten, was het niet meer mogelijk om de jetons te huren. "We huurden de jetons bij een bedrijf, maar die hebben laten weten dat ze niet meer aan onze vraag konden voldoen vanwege ons systeem.Wij hebben heel wat jetons nodig en het moeten ook elk jaar andere jetons zijn. Daarom is het ook niet interessant om de jetons aan te kopen. De goedkoopste oplossing voor dit jaar was daarom papieren bonnetjes. Misschien dat er volgend jaar weer jetons zijn als we een ander bedrijf vinden die ze verhuurt", legt Pollet uit. (LBB)