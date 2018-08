Paulusfeesten halen nog 70.000 bezoekers 16 augustus 2018

02u23 0

De Paulusfeesten kregen naar schatting 70.000 bezoekers over de vloer met dinsdagavond als absolute topper. Daarmee is de ongelukkige start met een afgelaste openingsavond al voor een deel vergeten. Er komt wel een gesprek met de stad Oostende om te bekijken wat de invloed is op de cijfers van het stadsfeest. "We voorzien nog niet onmiddellijk een verhoging van de subsidies, maar we moeten vooral bekijken hoe de toekomst van het festival kunnen verzekeren", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte. Ook de Paulusfeesten willen zich beter voorbereiden op dergelijke omstandigheden. "We zijn daarover nog in gesprek met de stad. We willen niet elk jaar met zulke bedreigingen geconfronteerd worden", zegt ook voorzitter Joris Pollet. "Naar volgend jaar toe willen we vooral de lijn verder zetten met de nieuwe kleurrijke tentjes. We moeten ook nog meer naar een belevenisprogrammatie gaan. De straatanimatie was dit jaar zeker geslaagd en ook overdag hadden we in het weekend heel wat passage. Daarnaast blijft de klassieke programmatie belangrijk, maar we voelen wel de grote concurrentie in het weekend met onder meer Nostalgie in Middelkerke die zeker een deel van ons publiek mee heeft. Dinsdag was er dan weer niets tegen geprogrammeerd en dan zie je dat de kwalitatieve tributebands heel wat volk trekken." (LBB)