Paulus Brasserie opent in voormalig restaurant Pataile 14 februari 2018

02u34 0 Oostende Paulus Brasserie, op het Sint-Petrus- en Paulusplein, is de nieuwste horeca-aanwinst voor Oostende. Op hetzelfde adres was tot voor kort restaurant Pataile gevestigd.

"We willen hier vooral een gemoedelijke sfeer creëren", vertelt Tom Labens, samen met Michel Declercq en Dominique Debeuf zaakvoerder.





"Tot voor kort waren we actief in brasserie Alfons in de Alfons Pieterslaan. Maar de laan hebben we de afgelopen tijd zien achteruitgaan. Er komen meer nachtwinkels, de leegstand stijgt en straks verdwijnen ook het politie- en CM-kantoor. En behalve een braderie valt er niks te beleven. Tegelijk is dit handelspand perfect gelegen en kunnen we prima inspelen op events als de Oktoberfoor, Oostende Voor Anker en de Paulusfeesten. We bieden heerlijk verse dagschotels aan voor slechts 14 euro en pakken uit met klassiekers als zeetong. Ook onze carpaccio en américain van Iers rundsvlees zijn aanraders." De zaak is open van zondag tot dinsdag van 9 tot 19 uur en op vrijdag en zaterdag tot 21 uur. Tom, Michel en Dominique hebben samen tientallen jaren ervaring opgebouwd.





Zo stond Tom ook aan het roer bij café Volksbond en Den Oede Meuln, chef Michel was actief in restaurant Ocean en Kaffee O Lait. Dominique leerde de stiel onder meer in De Ton. (TVA)