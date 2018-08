Paster Pype krijgt nieuwe look OPKNAPBEURT VOOR MOOISTE GRAVEN EN ZERKEN LEEN BELPAEME

25 augustus 2018

02u34 0 Oostende Wat Père-Lachaise is voor Parijs, is Paster Pype voor Oostende. De begraafplaats in de Nieuwpoortsesteenweg krijgt de komende jaren een opknapbeurt. In september starten de eerste werken.

Begraafplaats Paster Pype biedt een staalkaart van 19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse grafzerken. Heel wat vooraanstaande Oostendse figuren en families liggen er begraven. Naast Paster Pype zelf, de legendarische aalmoezenier van de vissers, kregen ook schilder Jan De Clerck, fotograaf Maurice Antony en burgemeester Alfons Pieters er hun laatste rustplaats. De begraafplaats werd pas in 2007 naar Paster Pype genoemd. In 1976 werd de begraafplaats gesloten. Enkel leden van families met een bestaande concessie kunnen er nog begraven worden. De site is opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed.





De begraafplaats is niet in een bijster goede staat. De voorbije jaren waren er vaak klachten over ingestorte zerken en over wateroverlast. De stad maakt nu werk van een grondige opknapbeurt.





Nabestaanden

"We hebben een overeenkomst gesloten met Erfgoed dat we alle graven die als waardevol werden erkend zullen restaureren. Als er nog een concessie loopt, zullen we de nabestaanden contacteren. Als er geen concessie meer is, dan betaalt de stad de werken. We zullen de werken gefaseerd uitvoeren en voorzien de komende jaren telkens een budget. De graven waar geen concessie meer loopt en die ook niet als waardevol erkend zijn, zullen verwijderd worden. In de plaats zullen we groen aanleggen. Op die manier zal Paster Pype een parkbegraafplaats worden", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a)





Eerste fase

In september wordt al gestart met de herstelling van de centrale as van de begraafplaats. "Studiebureau Arcadis maakte en bestek op om de bestaande verhardingen te laten openbreken, hemelwaterafvoer aan te leggen en nieuwe verhardingen aan te leggen. Ook het inkomplein en de omgeving van het graf van Paster Pype worden heraangelegd. Ook de paden die uitkomen op de centrale as worden meegenomen in de heraanleg. Vaste beplanting moet mee het nieuwe uitzicht bepalen", vertelt Vandecasteele nog.





De totale kosten van de werken worden geraamd op zo'n 160.000 euro.