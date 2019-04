Passionistas komt opnieuw naar Wellingtonrenbaan: “Grootste hobby- en vrijetijdsbeurs van de kust” Timmy Van Assche

06 april 2019

15u12 0 Oostende Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 april komt Passionistas opnieuw naar de Wellingtonhippodroom. “Onze grootste troef blijft dat je als bezoeker alle creaties kan voelen en zelf kan zien hoe alles wordt gemaakt”, vertelt organisator Glenn Hoorelbeke.

Passionistas is één grote beurs en winkel waar creatieve ondernemers hun unieke handgemaakte producten maken en verkopen. Bezoekers kunnen er terecht om producten in te slaan en direct aan de slag te gaan. “Je vindt er pimped-up vintage of zelfgemaakte mode en meubels, lampen, sieraden, schilderijen, breigoed en textiel, tassen, speelgoed, tot keramiek, vilt, biofood producten en nog veel meer”, vertelt Hoorelbeke. “Bij de handwerkwinkels vind je alles om te haken, breien, naaien, maar ook paper crafts, home deco, scrapbooking, stempels, mixed media, fashion, tekenen en schilderen, sieraden, modelbouw en zoveel meer. Onze grootste troef blijft dat je als bezoeker alle creaties kan voelen en zelf kan zien hoe alles wordt gemaakt. Volledig nieuw dit jaar is dat er ook demonstraties van 3D printing worden gegeven. Wij zijn een compleet hobby- en creafeest. Tot op vandaag zijn we de grootste hobby- en vrijetijdsbeurs van de kust.” Er worden zo'n honderd standhouders verwacht.

De toegang is volledig gratis. De beurs opent op vrijdag al om 18 uur. De eerste 250 bezoekers ontvangen een gratis glaasje bubbels. Op zaterdag is de beurs open van 10 tot 18 uur en op zondag tot 17 uur. Verschillende standhouders pakken uit met workshops. Alle info: info@passionistas.be en www.passionistas.be.