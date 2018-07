Passe Vite verhuist na 20 jaar naar grotere locatie 06 juli 2018

02u34 0 Oostende Eethuis Passe Vite heeft na twintig jaar de Hertstraat verlaten en heeft de deuren geopend in de Nieuwstraat. "Er is nu plaats voor twintig extra gasten. Hopelijk moeten we geen mensen meer weigeren", lachen uitbaters Sofie Pitteljon (37) en Colin Clemens (33).

In 1997 opende Passe Vite voor het eerst de deuren. Sofie Pitteljon ging er aan de slag als jobstudent in 1998. In 2005 werd zij de zaakvoerster van het eethuis. Colin Clemens kwam er twee jaar geleden bij als vennoot. Intussen runnen zij samen de zaak. Iona Vanborm is er vaste kracht. Na al die tijd is het eethuis nu weggetrokken uit de Hertstraat. "Passe Vite is altijd een typisch Oostends eethuisje geweest in het hart van de stad. Dat zal in de Nieuwstraat 10 ook zo blijven. We liggen op slechts vijf minuutjes van de vorige locatie", legt Sofie Pitteljon uit. "Daarbij, het vorige pand was gewoon te klein. Er is voortaan plaats voor vijftig mensen terwijl er in de oude Passe Vite slechts plaats was voor dertig gasten. We moesten vaak mensen weigeren. Bovendien huurden we het pand, de nieuwe locatie hebben we gekocht."





De afgelopen maanden werd het pand helemaal opgefrist. "Er zijn in het interieurheel wat Oostendse elementen verwerkt. Zo vind je hier en daar een subtiele knipoog naar Leon Spilliaert. Er is ook een terras op een binnenplaats. We behouden trouwens onze succesformule. Want iedereen kent ons van de slaatjes en lekkere quiches en pasta's."





Eethuis Passe Vite is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur en op vrijdag zelfs tot 22 uur. (TVA)