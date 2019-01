Passagier steekt andere passagier in de bil op kusttram: dader opgepakt Bart Boterman

23 januari 2019

16u34 0 Oostende Op de kusttram op het traject tussen Bredene en Oostende is woensdagvoormiddag een passagier in de bil gestoken met een mes. De dader is opgepakt door de politie.

Het incident vond plaats rond 11.20 uur op de rijdende kusttram. Twee mannen uit Bredene van 49 en 44 jaar kregen het met elkaar aan de stok tijd en er ontstond een hevige discussie. De 49-jarige Bredenaar haalde plots een mes tevoorschijn en stak zijn 44-jarige gemeentegenoot in de bil.

Volgens de politie van Oostende raakte het slachtoffer lichtgewond en sloeg de dader op de vlucht. “De verdachte werd na enig tijd aangetroffen door onze diensten. Hij werd geboeid en ondergebracht in onze cellen. De man is ter beschikking gesteld van de parketmagistraat. Het onderzoek is momenteel nog lopende”, duidt commissaris Carlo Smits van de Lokale Politie Oostende. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse voor het slachtoffer.