Parket vraagt internering van moordenares die vriend neerstak 30 mei 2018

Een 54-jarige vrouw uit Diksmuide wordt mogelijk geïnterneerd voor een moordpoging op haar vriend. In september vorig jaar diende Caroline C. haar vriend 12 messteken toe met een klein schaartje in hun appartement in Oostende. "Hij vroeg zelf om hem te euthanaseren", beweerde ze achteraf. De man overleefde uiteindelijk de aanval. Een dokter kon bij hem geen terminale ziekte vaststellen die een eventuele euthanasie zou kunnen rechtvaardigen. Volgens de gerechtspsychiater was C. op het moment van de feiten niet toerekeningsvatbaar. Het parket vraagt dan ook haar internering. De behandeling van de zaak kwam gisterenmorgen voor de raadkamer in Brugge, maar werd meteen uitgesteld naar vrijdag. In 1994 kreeg Caroline C. al 15 jaar dwangarbeid voor moord op haar vriendin Marie Gobiet (41) in Moeskroen. Twee jaar eerder goot ze een bijtend product in het gezicht van haar ex-collega en toen die probeerde te vluchten bracht ze haar om het leven met messteken in de rug en borst. (SDVO)