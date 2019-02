Parket vraagt 21 maanden cel voor ‘schrik van de kusthoreca’: “Ze lacht politie en justitie uit” Vrouw smult en drinkt in 28 restaurants, maar betaalt nooit rekening Siebe De Voogt

14 februari 2019

14u40 0 Oostende Een 48-jarige tafelschuimster, die rond de jaarwisseling de horecazaken langs de kust teisterde, riskeert 21 maanden cel. Nadine W. bestelde in 28 restaurants drank en eten, maar vergoedde nooit de rekening. Ook twee taxichauffeurs liet ze zonder betaling achter. Het parket noemde haar praktijken verwerpelijk. “Ze lacht ons gewoon in ons gezicht uit.”

“De schrik van de kusthoreca.” Nadine W. (48) bouwde de voorbije maanden een meer dan bedenkelijke reputatie op bij de restaurants en cafés langs de Belgische kust. De vrouw kon ongestoord haar gang gaan, want het gerecht stond machteloos. Op afzetterij staan immers celstraffen van maximaal 3 maanden of 6 maanden bij herhaling. Om iemand aan te houden, moet die maximumstraf ten minste 1 jaar zijn. W. bleef dus horecazaken afschuimen, zonder achteraf de rekening te betalen. “Toen het personeel van de getroffen restaurants aan tafel kwam afrekenen, zei de beklaagde steevast dat ze geen geld had en ze met gerust gelaten wilde worden”, sprak de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank.

Koffie en taartje

Daar stond Nadine W. in vier verschillende dossiers van tafelschuimerij terecht: in totaal goed voor 30 feiten. De meeste daarvan vonden tussen september en december vorig jaar plaats, voornamelijk in Oostende, Middelkerke en Brugge. Liefst 17 keer weigerde W. haar restaurantrekening te betalen. Twee keer liet ze ook een taxichauffeur in de kou staan. “Ze was van alle merken thuis, zolang ze maar niet moest betalen.” Een koffie en een taartje, bleek de favoriete bestelling van de tafelschuimster te zijn. Dat was ook eind vorig jaar het geval in Oostende en Brugge. In diezelfde periode teisterde W. ook vijf zaken langs de Westkust. Onder meer in een restaurant in De Panne kwam ze met plastieken zakken binnengewandeld, at ze een hapje en vertrok ze zonder boe of ba.

Alweer nieuwe pv

De laatste feiten waarvoor Nadine W. donderdagmorgen terecht stond, vonden plaats op 16 en 19 januari. “Bij haar arrestatie die laatste dag had ze een gescheurde dagvaarding op zak, die ze twee dagen eerder van ons had gekregen”, foeterde de procureur. “Deze vrouw lacht justitie en politie op die manier recht in hun gezicht uit. De dame heeft geen gekende verblijfplaats en eigent zich het recht toe om overal gratis haar buikje rond te eten en iets te drinken. Dergelijke houding is verwerpelijk.”

Nadine W. kwam donderdagmorgen niet opdagen voor haar proces. Ze riskeert bij verstek 21 maanden cel. Op 14 maart doet de rechter uitspraak in de vier dossiers. Of daarmee de kous af zal zijn, valt nog af te wachten. Op 23 januari sloeg W. immers opnieuw toe in Brugge. Ze zal zich daarvoor wellicht later nog voor de rechter moeten verantwoorden.